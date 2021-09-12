В Госдуме назвали причины для отмены обязательного техосмотра

Законопроект об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей и мотоциклов внесут в Государственную Думу во вторник, 14 сентября. Об этом пишет РБК.

Документом предлагается «отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам», а также «определить обязанность» техосмотра для автомобилей и мотоциклов, если с момента их производства прошло больше четырех лет, для постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции или замены основного компонента транспортного средства.

В пояснительной записке авторы законопроекта, ссылаясь на данные статистики, также назвали причины для отмены обязательного техосмотра. По их мнению, вероятность попадания в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр, низкая — 1,1 и 0,7 процента соответственно.

При этом из текста законопроекта следует, что владельцы транспортных средств «вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию».

Как заявлял секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, законопроект об отмене обязательного техосмотра может быть принят в России до конца текущего года. По его словам, ожидается, что доработанный законопроект примут в новом созыве после рассмотрения Госдумы. Турчак добавил, что законопроект распространяется исключительно на физических лиц, для коммерческого транспорта он действовать не будет.

Ранее правительственная комиссия по безопасности поддержала предложение отменить обязательный техосмотр. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», — сказал вице-премьер.