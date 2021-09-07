Комиссия правительства России одобрила идею отменить обязательный техосмотр

Правительственная комиссия по безопасности поддержала предложение отменить обязательный техосмотр. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Ранее соответствующее предложение выдвинула партия «Единая Россия». По словам Хуснуллина, оно «давно назрело».

«Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», — сказал вице-премьер.

6 сентября «Единая Россия» сообщила, что планирует внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. При этом, как уточнил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, процедура останется обязательной при продаже транспортного средства старше четырех лет.

Он добавил, что действие документа не будет распространяться на коммерческий транспорт. По мнению Турчака, ныннешние правила техосмотра, принятые в 1994 году, уже устарели.