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«Единая Россия» предложила отменить обязательный техосмотр

«Единая Россия» предложила сделать добровольным обязательный техосмотр автомобилей
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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«Единая Россия» планирует внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что процедура останется обязательной при продаже транспортного средства старше четырех лет. «Для всех остальных случаев мы предлагаем процедуру сделать добровольной. Эта инициатива распространяется исключительно на физических лиц», — заявил секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, отметив, что это не будет распространяться на коммерческий транспорт.

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Он объяснил, что действующие правила техосмотра, принятые в 1994 году, устарели. Турчак считает, что для россиян техосмотр превратился в обычную формальность.

Ранее в России отменили обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. С 22 августа 2021 года водителям больше не нужно предоставлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании.

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