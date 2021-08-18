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Российским водителям разрешат получать ОСАГО без техосмотра

Водители в России смогут получать полисы ОСАГО без прохождения техосмотра с 29 августа
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Российские водители смогут получать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ).

Соответствующие изменения уже зарегистрированы Минюстом России и вступят в силу 29 августа. Как объяснили в ЦБ, это позволит упростить заключение договора обязательного автострахования и поспособствует повышению доступности ОСАГО.

Кроме того, появится возможность дистанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии.

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