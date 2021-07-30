Эксперты объяснили изменения в жизни россиян в августе

Эксперты в разговоре с «Лентой.ру» объяснили изменения в жизни россиян, вступающие в силу с 1 августа. Речь идет о нововведениях в программе «Дальневосточный гектар», правилах оформления ОСАГО, а также по новой схеме уплаты налогов для физлиц, не являющихся налоговыми резидентами России, и организаций культуры. Все изменения, по их словам, призваны упростить жизнь россиян и способствовать экономическому развитию страны.

В России с 1 августа вступит в силу ряд новых законов. Так, согласно новым правилам оформления ОСАГО, водителям не нужно будет предоставлять документ о прохождении техосмотра, когда они заключают договор об обязательном страховании. Те, кто участвовал в программе «Дальневосточный гектар» и успешно освоил землю, которую оформил в аренду или купил, смогут взять дополнительный участок. Кроме того, от выплаты части налогов будут освобождены физические лица, которые не являются налоговыми резидентами России. Также сдвинутся сроки уплаты налога на прибыль для организаций культуры.

Новые бесплатные гектары

Депутат Госдумы, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко заметил, что программа «Дальневосточный гектар» принесла свои результаты, однако освоить территории удалось не всем.

«Успешным считается освоение, когда человек взял гектар, заключил договор и выполнил условия и требования использования. Например, если планировалось развитие сельского хозяйства, возведение теплиц, создание технических баз, то за это время арендатор должен был продвинуться вперед. Приезжает специальная комиссия, все проверяет и выделяет дополнительный гектар. Я регулярно посещаю дальневосточные гектары на Камчатке. И, должен заметить, что, к сожалению, фактически они используются не так много», — сказал депутат.

Перспектива получения дополнительных территорий, по мнению Слыщенко, может заинтересовать тех, кто продвинулся в области сельского хозяйства, — эти люди смогут использовать новый гектар под создание пастбищ, дополнительных помещений для животных. А вот тем, кто брал землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), и одного гектара оказалось много.

«Одному моему знакомому, например, гектар нужен, но только на перспективу, а не фактически. Зато другой использует территорию по всем канонам: он построил теплицу, дом, вот он может писать заявление на расширение. Так что, однозначно, будут люди, которым нужны новые земли, и мы должны идти им навстречу, помогать заниматься бизнесом. И все же, оказалось, что многие люди взяли земли просто на всякий случай — не всегда получается освоить то, что дает государство», — резюмировал Слыщенко.

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Налоговые послабления

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов объяснил новую схему уплаты налогов стремлением помочь сфере, в наибольшей степени пострадавшей от пандемии коронавируса, а также повышением привлекательности российского госдолга.

«Перенос уплаты налогов для организаций культуры связан с тем, что именно эта отрасль в наибольшей степени пострадала от коронавирусных ограничений — объективно, они вообще не получали прибыли. Срок уплаты для них отодвигается до марта 2022 года, кроме того, субъекты России могут принять дополнительные решения по снижению своей части этого налога. Что же касается нерезидентов — здесь речь идет о том, что для них отменяется обязанность по установлению 30-процентной ставки, что, безусловно, повысит привлекательность нашего госдолга», — объяснил депутат.

Узаконивание незаконного

Изменение правил оформления ОСАГО, по мнению автоэксперта Алексея Аксенова, связано с ужесточением правил прохождения техосмотра.

«Пройти техосмотр теперь будет сложнее, но ездить без ОСАГО нельзя — это штраф. Сейчас, чтобы получить ОСАГО, необходима диагностическая карта, которую многие просто покупают, даже липовую. Либо многие страховые компании сразу предупреждают, что могут выдать ОСАГО, но в случае ДТП без пройденного техосмотра компенсацию водитель не получит. А теперь эту практику, по сути, просто решили узаконить. Теперь техосмотр оказывается на совести водителя, он должен понимать, что в случае непредвиденной ситуации оплачивать ущерб придется самостоятельно», — заключил эксперт.

Ранее в Госдуму также внесли новый закон об ужесточении правил продажи оружия. Согласно документу, предлагается повысить с 18 лет до 21 года возраст приобретения газового, спортивного, сигнального и холодного клинкового оружия.