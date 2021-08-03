В России ужесточат требования к фотографиям на техосмотре

Минтранс России запланировал ужесточить требования к фотографироованию транспортных средств на техосмотре (ТО). Таким образом в ведомстве хотят бороться с поддельными дорожными картами. Так, кадры запретят редактировать, а при процессе съемки рядом с автомобилем должен будет присутствовать технический эксперт, пишет «Коммерсантъ».

Предполагается, что более строгие требования к фотографиям авто на техосмотре предотвратят мошенничество, при котором машина не появляется на проверке, а диагностическую карту при этом оформляют онлайн.

«При фотофиксации не допускается применение любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение транспортного средства и технического эксперта. Файлы с фотографическими изображениями не должны подвергаться редактированию, в том числе посредством изменения exif-данных», — подчеркивается в проекте приказа, размещенного на официальном сайте федерального портала проектов нормативно-правовых актов.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов заявил, что обязательный снимок технического эксперта возле машины усложнит работу мошенников. «Даже если нужный снимок и удастся найти, незаметно наложить его на снимок машины сложно, это легко выявляется», — отметил он.

Председатель совета директоров группы компаний «Техностайл» Раппа Ахъядов считает, что ужесточение правил техосмотра спровоцирует подорожание поддельных дорожных карт. Присутствие фотографа в каждом пункте ТО он назвал необоснованным и избыточным, а запрет использования эффектов — невыполнимым. По мнению Ахъядова, многие современные камеры по умолчанию применяют электронный зум и автофокус.

Ранее в Совфеде предложили ужесточить обязательный техосмотр автомобилей. Документ уже направили в правительство