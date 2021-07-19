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В Совфеде предложили ужесточить обязательный техосмотр автомобилей

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Совфеде предложили ужесточить обязательный техосмотр автомобилей

Комитет Совета федерации по экономической политике предложил альтернативный план реформирования системы техосмотра автомобилей, документ направили в правительство. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно ему, обязательный техосмотр предлагают сохранить, ужесточив существующие правила: обязать водителей возить диагностическую карту с собой и предъявлять инспектору. В случае, если карты нет, предусмотрен штраф в 500 рублей.

Отдельный блок документа посвящен борьбе с мошенничеством. Операторов, которые предлагают сделать диагностическую карту без предоставления автомобиля, предложено временно отключать от Единой автоматизированной информационной система технического осмотра.

Ранее ГИБДД Михаил Черников предложил отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Начальник Госавтоинспекции отметил, что инициатива МВД уже направлена на рассмотрение российскому правительству. По его словам, в ряде российских регионов нет достаточного количества пунктов ТО, при этом «тарифная политика регионов при формировании стоимости техосмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг».

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