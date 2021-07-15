Автоэксперты поспорили из-за инициативы МВД отменить ТО автомобилей и мотоциклов

Автоэксперты поспорили из-за предложения Министерства внутренних дел отменить обязательный техосмотр (ТО) для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. В беседе с «Лентой.ру» владелец Центра независимой экспертизы и правовой поддержки «Твой автоэксперт» Виктор Пак и юрист Центра правовых экспертиз «Главная дорога» Константин Юрков оценили инициативу МВД.

Ведомство предложило отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. С таким заявлением глава ГИБДД Михаил Черников выступил на YouTube-канале МВД Медиа. Начальник Госавтоинспекции отметил, что инициатива МВД уже направлена на рассмотрение российскому правительству.

«Мониторинг доступности для населения услуг по техническому осмотру показал неготовность действующей системы ТО к реализации новых положений законодательства в данной сфере», — заявил Черников.

Он отметил, что в ряде российских регионов нет достаточного количества пунктов ТО, при этом «тарифная политика регионов при формировании стоимости техосмотра оказывает негативное влияние на ситуацию с развитием рынка данных услуг».

Автоэксперты разошлись во мнении по поводу предложения МВД

Виктор Пак сообщил «Ленте.ру», что технический осмотр уже давно превратился в покупку. «Последние годы мы делали ОСАГО, а вместе с ним, соответственно, получали диагностическую карту, поэтому весь смысл этого техосмотра утерян уже давно», — заметил автоэксперт.

Константин Юрков, напротив, считает, что полностью отменять технический осмотр нельзя. Взамен упраздненному ТО он предлагает усилить контроль ГИБДД.

«Все-таки у нас некоторые машины на дорогах встречается такие, что непонятно, машина это или трактор едет. Поэтому я считаю, что за техническим состоянием автомобиля должен быть контроль, чтобы машина была не разукомплектована или наоборот какое-то дополнительное оборудование стояло, влияющее на безопасность. При том не только того водителя, который находится за рулем, но и всех участников дорожного движения. Совсем убрать ТО, я думаю, не совсем правильно. Да, последнее время контроля как такового нет. Раньше за этим следило ГИБДД. Нужен контроль. Хотя бы иногда проводить профилактические мероприятия по тем машинам, которые принадлежат физлицам», — пояснил Юрков.

Ранее, 2 июля, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа.