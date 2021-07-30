Россиян предупредили о махинациях с ценами в автосалонах

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин предупредил россиян о махинациях с ценами в автосалонах в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, продавцы могут указать заниженную стоимость машины в рекламе или при общении по телефону, однако в итоге в салонах и документах оказываются совсем другие расценки. Эксперт сообщил, что подобные действия нарушают закон о защите прав потребителей, так как дезинформируют людей об условиях покупки.

Редин рассказал о ситуациях, когда еще до показа машины продавец настаивает на заключении предварительного договора с передачей первоначального взноса либо просит заплатить большую часть суммы под расписку без конкретных условий.

Специалист также рассказал о махинациях с процентной ставкой по кредиту, когда в сделке договора указывается не та цифра, которую покупателю объявили изначально.

Ранее игроки авторынка предупредил о росте цен на машины в России из-за внедрения платформы «Автодата», куда поступят данные от эксплуатируемых в стране машин. Проект ГОСТ «Платформа Автодата. Состав данных» предусматривает сбор персональных данных водителя, информацию о техосмотрах, правонарушениях, пассажирах, местоположении машины и другое. Эксперты называют это причиной для подорожания авто, поскольку от автозаводов новые правила потребуют переоборудования и других дополнительных затрат.