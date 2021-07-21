В России предложили изымать автомобили из-за сигарет

Минпромторг России предложил ввести законодательную норму и изымать автомобиль, который использовался для перевозки нелегальных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Потери бюджета России от недополученных табачных акцизов оцениваются экспертами в 100 миллиардов рублей в год, отметили в Минпромторге. Риск конфискации транспортного средства станет не только весомым аргументом для отказа от незаконной деятельности, но и эффективной профилактической мерой, считают в ведомстве.

В 2020 году впервые за шесть лет было зафиксировано снижение доли контрафакта в табачной промышленности. Она уменьшилась с 15,6 до 10,2 процента. Начисления акцизов выросло на 45 миллиардов рублей (до 583 миллиардов).

В России с 1 июля подорожали табачные изделия. Минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Также из магазинов исчезнет весь немаркированный альтернативный табак, а именно сигары, курительный табак и табак для кальяна. Таким образом власти пытаются бороться с нелегальной продукцией.

В июле депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал вслед за сигаретами повысить в стране стоимость водки.