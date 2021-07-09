Крупнейшая табачная компания будет бороться с курением

Табачная компания Philip Morris International будет бороться с курением. Reuters сообщает, что один из крупнейших в мире производителей сигарет купил британскую фармацевтическую фирму Vectura для расширения линейки продуктов без никотина.

Сделка на 1,05 миллиарда фунтов стерлингов (более 107 миллиардов рублей) состоялась 9 июля. Philip Morris предложила 150 пенсов (155 рублей) за каждую акцию Vectura — на 11 процентов больше цены на момент закрытия биржи. Однако это позволило компании побить предложение американской инвестиционной фирмы Carlyle, которая в мае договорилась о покупке производителя ингаляторов по цене 136 пенсов за акцию.

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После сделки Vectura продолжит автономно заниматься разработкой ингаляторного оборудования, а Philip Morris будет использовать ее технологии для производства альтернативных систем курения.

Vectura — не первая приобретенная Philip Morris фармацевтическая компания. В начале июля производитель сигарет купил за 812 миллионов долларов (более 60 миллиардов рублей) выпускающую никотиновые жвачки Fertin Pharma.

Приобретения Philip Morris связаны с обнародованной в феврале стратегией в области безникотиновой продукции. Производитель Marlboro и L&M рассчитывает (https://lenta.ru/news/2020/09/25/pmi/) , что все больше людей будет бросать курение из-за правительственных ограничений и опасений за здоровье.