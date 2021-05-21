Компания Снуп Догга по производству конопли вышла на биржу

Компания по производству медицинской конопли Oxford Cannabinoid Technologies (OCT), долю в которой имеет известный рэпер Снуп Догг, вышла на Лондонскую биржу, пишет CNBC.

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В результате IPO (первичного публичного предложения акций на бирже) OCT смогла привлечь 16,5 миллиона фунтов стерлингов (23,4 миллиона долларов). Стоимость компании при этом оценивается в 48 миллионов фунтов стерлингов (69,1 миллиона долларов).

На момент публикации акции OCT торговались по 5,1 фунта за штуку. Компании удалось избежать существенного колебания котировок в первые часы торгов.

Среди инвесторов, ранее вложившихся в OCT, крупные международные табачные компании, американская фармацевтическая компания Jazz Pharmaceutical, а также несколько инвестфондов, включая фонд Casa Verde, сооснователем и совладельцем которого выступает Снуп Догг. Его доля в OCT составляет два процента.