Снуп Догг намекнул в новом треке на употребление марихуаны с Обамой

Американский рэпер Снуп Догг намекнул в новом треке Gang Signs на употребление марихуаны с бывшим президентом США Бараком Обамой. Об этом сообщает The Independent.

Песня вошла в новый альбом исполнителя From Tha Streets 2 Tha Suites. В ней есть следующие строки: «Все еще пью джин с соком / Пока употребляю марихуану / Держу пари, ты никогда не употреблял с Обамой».

В 2014-м году Снуп Догг дал интервью, в котором рассказал, что принимал наркотики в Белом доме. Он попал туда, заявив, что ему нужно воспользоваться туалетом.

Ранее Снуп Догг сравнил эффект от употребления алкоголя и марихуаны, приведя в пример английского футболиста Пола Гаскойна, также известного как Газза. Рэпер сделал коллаж, на котором разместил фотографии себя и Пола Гаскойна в молодости и в настоящее время. Снуп Догг показал, что его внешность практически не изменилась, в отличие от бывшего футболиста, страдающего алкогольной и наркотической зависимостью.