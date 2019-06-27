Снуп Догг сравнил алкоголь и марихуану на примере пьющей легенды футбола

Американский рэпер Снуп Догг сравнил эффект от употребления алкоголя и марихуаны, приведя в пример легенду английского футбола Пола Гаскойна, также известного как «Газза». Соответствующий пост артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Фото опубликовано @snoopdogg

Рэпер сделал коллаж, на котором разместил фотографии себя и Пола Гаскойна в молодости и в настоящее время. Снуп Догг показал, что его внешность практически не изменилась, в отличие от бывшего футболиста, страдающего алкогольной и наркотической зависимостью.

Пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию исполнителя. «Как насчет того, чтобы быть независимым от всего?» — спросил борец Дейв Ледюк. «Это неправильно, у моего друга "Газзы" большие проблемы с психикой, вы бы удалили это [пост], если бы знали историю человека на первом фото», — написал юзер lilkelly_watson. Пользователь deedopegram также призвал Снуп Догга не издеваться над бывшим спортсменом и добавил: «Человек, которого ты выбрал для насмешки — абсолютная легенда, болезнь одолела его, и я уверен, что он ненавидит себя больше, чем ты можешь себе представить».

После завершения карьеры Гаскойн часто становился участником скандалов. В августе прошлого года он был задержан британской полицией из-за домогательств к женщине в поезде. В 2016-м бывшего футболиста госпитализировали после драки в лондонском отеле, за год до этого его нашли пьяным в луже крови в другом отеле. В 2014 году «Газза» попал в больницу после отравления джином.

Среди спортивных достижений Гаскойна — два чемпионских титула в Шотландии за «Рейнджерс» и победа в Кубке Англии в составе «Тоттенхэма». Полузащитник провел 57 матчей за сборную Англии, в которых забил десять мячей.

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