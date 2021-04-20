Байден обвалил акции табачных компаний

Администрация президента США Джо Байдена хочет потребовать от табачных компаний снизить уровень никотина во всех сигаретах, продаваемых на территории страны. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Тогда производители обязаны будут снизить содержание никотина до уровня, при котором они не вызывают привыкания. Кроме того, под полный запрет могут попасть сигареты с ментолом. На них приходится около трети из 226 миллиардов сигарет, продаваемых ежегодно в стране. На реализацию новых мер уйдут годы, также могут возникнуть юридические проблемы, предупреждают эксперты.

На фоне этих новостей упали акции табачных компаний. Например, рыночная стоимость Marlboro за день обвалилась почти на шесть миллиардов долларов. Ценные бумаги Altria упали на 6,2 процента, British American Tobacco — на 6,7 процента, Imperial Brands — на 7,15 процента.

Ранее сообщалось, что компания по производству электронных сигарет Juul из США закрыла свое подразделение в России. Продукцию начнут поставлять в страну через дилера.