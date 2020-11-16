Раскрыта опасность электронных сигарет для легких

Каждый пятый пользователь электронных сигарет страдает от хронических болезней легких. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале JAMA Network Open.

В ходе исследования специалисты Университета Бостона (США) выяснили, что опасность появления хронических заболеваний у потребителей электронных сигарет примерно на 31 процент выше по сравнению с теми, кто никогда не курил. Повышенная вероятность поражения легких сохраняется даже среди тех, кто бросил курить, — риск заболеваний примерно на 28 процентов выше, чем у некурящих. К числу респираторных заболеваний, которые обычно встречаются у потребителей электронных сигарет, отнесли хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), эмфизему, хронический бронхит и астму.

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Чтобы раскрыть степень риска развития болезней, медики проанализировали привычки пациентов, у которых в период с 2013 по 2018 годы было диагностировано одно из респираторных заболеваний. Выяснилось, что 14 тысяч участников исследования никогда не использовали электронные сигареты, тогда как более пяти тысяч человек завязали с вредной привычкой, а около 2,3 тысячи курили в настоящее время. Данные показали, что у 144 пользователей электронных сигарет развился хронический бронхит, у 119 — астма, у 94 курильщиков обнаружили ХОБЛ, у 62 потребителей никотиносодержащих смесей — эмфизему.

В итоге ученые выяснили, что примерно у каждого пятого курильщика было диагностировано одно из четырех респираторных заболеваний. Проблемы с легкими были зафиксированы у 15 процентов среди бросивших электронные сигареты. Риск появления респираторных заболеваний у тех, кто никогда не курил электронные сигареты, оценили в 10 процентов.

«Наша статья является одной из первых, в которых говорится, что использование электронных сигарет может привести к длительному повреждению органов дыхания», — заметил соавтор исследования Эндрю С. Стоукс (Andrew C. Stokes). По словам специалиста, в последнее время наблюдается тенденция увлечения альтернативными методами потребления никотина среди молодых людей.

Ранее представители Минздрава заявили, что потребители электронных сигарет находятся в зоне риска заражения коронавирусом. Замминистра ведомства Олег Салагай заметил, что эта категория людей чаще других страдает такими хроническими заболеваниями, как пневмония и бронхит.