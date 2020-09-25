Эпохе курения сигарет предсказали скорый конец

Эпоху курения сигарет ждет скорый конец. Мир откажется от них уже через 10-15 лет при условии правильного госстимулирования и поддержки гражданского общества. Такое предсказание дал генеральный директор Philip Morris Андре Каланцопулос. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По оценке Каланцопулоса, сигареты являются самым вредным способом потребления никотина из-за необходимости вдыхать дым. В связи с этим компания собирается сосредоточиться на производстве заменителей сигарет. Уже сейчас более 11,2 миллиона человек перешли на альтернативные товары, которые не подразумевают вдыхания дыма.

Ранее сообщалось, что власти России намерены с 2021 года повысить акцизы на сигареты и любую табачную продукцию на 20 процентов. На такую меру власти пошли ради пополнения бюджета из-за сверхтрат в период пандемии коронавируса. В то же время в Минфине, который разработал соответствующие поправки в Налоговый кодекс, отметили, что повышенные акцизы приводят к снижению потребления табака.