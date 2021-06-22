В России предложили ввести статью за контрабанду алкоголя из ЕАЭС

Минфин России предложил ввести в стране уголовную ответственность за контрабанду алкоголя и табачной продукции из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, ответственность должна наступить в том случае, если стоимость указанных товаров превышает 100 тысяч рублей. По мнению авторов проекта, это поможет пресекать незаконный оборот такой продукции на территории России без уплаты налогов.

Отмечается, что данная проблема имеет существенное значение для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. По оценкам некоторых экспертов, на табачную продукцию, поставляемую из других стран-членов союза, приходится до двух третей нелегального рынка, отметили авторы документа.

При этом на данный момент никаких мер против незаконного ввоза алкогольной и табачной продукции из ЕАЭС нет, подчеркивают в Минфине. Статья 200.2 УК РФ действует только в случае незаконного перемещения таких товаров через таможенную границу союза.

11 января сообщалось, что МЧС вместе с Минздравом готовят новые требования к сигаретам, согласно которым те должны производиться с использованием специальной бумаги. Позже стало известно, что новые требования могут ввести на всем пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).