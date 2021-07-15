Названы позитивные последствия отмены обязательного техосмотра автомобилей

Инициатива отменить обязательный техосмотр может позитивно сказаться при введении поощрений и наказаний для водителей и позволит МВД сосредоточиться на техническом осмотре автомобилей из группы риска. Такие возможные последствия назвали автоэксперты телеканалу РБК.

По мнению партнера аналитического агентства «Автостат», автоэксперта Игоря Моржаретто, такое предложение МВД может положительно сказаться на ситуации в целом при определенных условиях.

«Я пока вижу у этой инициативы одни плюсы. К сожалению, в разные исторические эпохи примерно 80 процентов водителей техосмотр покупали. Делали они это по разным причинам. Понятно было, что будут и дальше покупать, потому что так людям удобнее», — сказал Моржаретто и добавил, что предложение будет эффективно, если разработать систему поощрения для водителей, которые проходят техосмотр. Это может быть, например, скидка на полис ОСАГО.

Таким образом, водители будут мотивированы проходить не только техосмотр, но и техобслуживание. Автоэксперт уверен, что необходимо ввести и систему наказаний.

Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов заявил, что, предложенная инициатива позволит более качественно проверять «транспортные средства, которые действительно имеют риск наступления тяжелых последствий с точки зрения ДТП»: грузовики, такси, автобусы.

Ранее автоэксперты поспорили из-за предложения МВД отменить обязательный техосмотр для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Одни высказали мнение, что технический осмотр уже давно превратился в покупку. Другие, напротив, считают, что полностью отменять технический осмотр нельзя. Взамен упраздненному ТО они предлагают усилить контроль ГИБДД.