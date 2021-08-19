МВД предложило упростить техосмотр

МВД выступило с рядом предложений по упрощению техосмотра. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на текст протокола совещания в Минэкономики, на котором обсуждалась дальнейшая реформа процедуры.

Согласно документу, министерство предлагает отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла. Также в ведомстве не считают необходимым проверять наличие в транспортном средстве аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. От измерения уровня выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе тоже хотят отказаться. Помимо этого, при техосмотре можно будет не обращать внимание на трещины на ветровом стекле с водительской стороны.

Проверку наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей из двигателя, коробки передач, бортовых редукторов, заднего моста, аккумулятора и наличие мест для установки государственных регистрационных знаков также предлагается отменить. Отмечается, что данные меры должны помочь сократить время ТО и снизить финансовую нагрузку на операторов.

Ранее сообщалось, что Минтранс России запланировал ужесточить требования к фотографироованию транспортных средств на техосмотре (ТО). Таким образом в ведомстве хотят бороться с поддельными дорожными картами. Так, кадры запретят редактировать, а при процессе съемки рядом с автомобилем должен будет присутствовать технический эксперт. Предполагается, что более строгие требования к фотографиям авто на техосмотре предотвратят мошенничество, при котором машина не появляется на проверке, а диагностическую карту при этом оформляют онлайн.

