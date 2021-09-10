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В России отменят обязательный техосмотр

В России предложили сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца
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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Закон об отмене обязательного техосмотра может быть принят в России до конца текущего года. Об этом заявил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщают «Известия».

По словам политика, ожидается, что доработанный законопроект примут в новом созыве после рассмотрения Госдумы. «Единая Россия» предлагает сохранить обязательный техосмотр только при смене владельца. И только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет», — сообщил Турчак.

Он добавил, что законопроект распространяется исключительно на физических лиц, для коммерческого транспорта он действовать не будет.

Ранее правительственная комиссия по безопасности поддержала предложение отменить обязательный техосмотр. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. «Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею», — сказал вице-премьер.

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