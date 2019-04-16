Сбежавший в Лондон российский бизнесмен рассказал о пытках и взятках в ФСБ

Бизнесмен Алексей Шматко направил президенту России обращение с просьбой провести проверку в управлении ФСБ по Пензенской области, где его подвергли пыткам и вымогали взятки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

«В последнее время Вы начали бороться против "кошмаренья" бизнеса. Я один из тех многих десятков и сотен тысяч бизнесменов России, у которого отняли бизнес, незаконно бросили в СИЗО, пытали, и в итоге я вынужден был бежать из России»,— рассказывает предприниматель.

По словам Шматко, он отказался от «крыши ФСБ», после чего в 2010 году следователь УФСБ по Пензенской области Валерий Токарев предъявил ему незаконное обвинение в хищении из бюджета 800 тысяч рублей НДС. В СИЗО бизнесмен «регулярно подвергался насилию» со стороны сотрудников ФСБ.

Шматко рассказал, что следователь Токарев требовал 500 тысяч рублей за его освобождение. В итоге обвиняемый вынужден был подписать признание «из страха расправы», после чего его осудили на условный срок, за который он заплатил взятку следователю ФСБ и судье.

После побега из России Шматко получил политическое убежище в Великобритании. Шматко входит в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Предприниматель решил сейчас обратиться к президенту, потому что из СМИ узнал о жалобах на этого же следователя ФСБ от фигурантов «пензенского дела» о запрещенном в России террористическом сообществе «Сеть». Обвиняемые Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский заявляли, что подверглись пыткам.

Приволжский военный окружной суд назначил на 25 апреля первое заседание в Пензе по делу «Сети».

Уголовное дело о создании террористического сообщества и намерении подорвать государственный суверенитет было возбуждено в октябре 2017-го против 11 активистов-антифашистов в возрасте от 20 до 30 лет из Пензы и Санкт-Петербурга. ФСБ считает, что они участвовали в организации под названием «Сеть» и собирались устроить мятежи и взрывы по всей стране. Семьи обвиняемых уверены, что они просто занимались страйкболом. Илья Шакурский, Дмитрий Пчелинцев, Виктор Филинков, Игорь Шишкин и Арман Сагынбаев заявляли, что дали признательные показания под пытками. Молодым людям грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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