Эпидемиолог назвал сроки появления эффекта от локдауна

Эпидемиолог Выгоняйлов заявил, что сейчас трудно давать оценку по поводу локдауна в России

Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU назвал сроки появления эффекта от локдауна в России.

По его мнению, оценить эффективность периода нерабочих дней можно будет с помощью данных о заболеваемости, которые будет давать федеральный штаб по борьбе с COVID-19, на следующей неделе.

Как считает специалист, сейчас трудно давать оценку по поводу локдауна. «Нужно будет посмотреть, как будет на следующей неделе. Прежде всего, число госпитализаций, сам уровень заболеваемости», — заявил Выгоняйлов, добавив, что сейчас давать оценку преждевременно, тем более в ряде регионов этот период продлен.

Специалист подчеркнул, что россияне только недавно начали массово вакцинироваться. «Надо помнить, что к вакцинации население повернулось лицом только пару недель назад, то есть, те, кто уже начали, они еще не сделали вторую дозу прививки, поэтому говорить об эффективности вакцинации тоже еще рано», — добавил он.

30 октября в связи с ростом заболеваемости COVID-19 по всей России начались нерабочие дни. Они длятся до 7 ноября включительно, однако некоторые регионы решили продлить режим. Президент России Владимир Путин также разрешил губернаторам продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.