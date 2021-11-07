В двух российских регионах продлили действие системы QR-кодов

На Камчатке и в Забайкалье продлили действие системы QR-кодов из-за ситуации с COVID-19

В двух российских регионах — на Камчатке и в Забайкалье — продлили действие системы QR-кодов из-за COVID-19, пишет РИА Новости.

Так, на Камчатке система QR-кодов начала действовать 30 октября для учреждений общепита, спорта и культуры. С 23 ноября она распространится на внутрирегиональные перевозки авиационным и автобусным транспортом.

Материалы по теме «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи? В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября?

«Из-за сложной эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции оперативным штабом принято решение о продлении действия системы», — сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

Система будет работать до конца ноября. Также будет продлен запрет на заселение в гостиницы без документов, которые подтверждают прохождение вакцинации либо медотвод. Кроме того, с 7 ноября власти запретят работу детских игровых комнат в торговых центрах.

При этом в Забайкалье торговые центры и места общественного питания возобновят работу с 8 ноября по системе QR-кодов. «Исключение — торговые центры, чья площадь на 50 процентов и более занята продуктами питания», — сообщили в пресс-службе региона.

Кроме того, предприятия бытовых услуг смогут возобновить работу, если вакцинирован их персонал и если свои QR-коды предъявят посетители. В кафе и торговые центры до 12 ноября не смогут попасть несовершеннолетние россияне. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков внес ясность в вопрос введения QR-кодов на общественном транспорте. По его словам, такие меры — это прерогатива местных властей. Также это касается введения цифровых пропусков в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, объяснил Песков.