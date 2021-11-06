В РПЦ призвали как можно скорее ввести в России штрафы за отсутствие QR-кодов

Митрополит Иларион: чем раньше в России введут штрафы за отсутствие QR-кодов, тем лучше

В России надо как можно скорее ввести QR-коды и штрафы за их отсутствие для борьбы с коронавирусом. К этому призвал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВСЦ) Московского патриархата РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

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«Рано или поздно мы к этому придем, и чем раньше мы к этому придем, тем лучше», — сказал он.

По словам митрополита, каждый день страна теряет около тысячи человек, что равносильно ежедневной потере полка на войне. Он предположил, что текущую ситуацию можно сравнить с общенациональной катастрофой.

При этом Иларион считает, что революции из-за несоблюдения мер против коронавируса в стране не произойдет.

На данный момент в некоторых российских регионах введены QR-коды для посещения общественных мест. Код также обязаны предоставлять члены правительства России, чтобы подтвердить, что у них есть прививка от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенной болезни.

Как заявил директор института имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, система QR-кодов должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов населения страны. По его мнению, она показала эффективность в других странах, где для непривитых граждан действуют ограничения на посещение каких-либо мест или пользование инфраструктурой.