В российском регионе введут QR-коды для проезда в общественном транспорте

В Татарстане через две недели введут QR-коды для проезда в общественном транспорте

В Татарстане через две недели власти планируют ввести систему QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики, передает ТАСС.

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Там уточнили, что жителям старше 18 лет в общественный транспорт российского региона можно будет попасть только при наличии QR-кода или справки о медотводе от прививки. Кроме того, правительство планирует приостановить действие транспортных карт для людей старше 60 лет.

По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, новые ограничительные меры будут введены из-за высоких показателей смертности от COVID-19 среди пожилых людей. Глава республики подчеркнул, что доля жителей старше 60 лет среди умерших от коронавируса составляет 85 процентов.

«Это статистика. Меня могут критиковать, но мы будем принимать меры. У нас другого выхода нет», — заявил Минниханов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков внес ясность в вопрос введения QR-кодов на общественном транспорте. По его словам, такие меры — это прерогатива местных властей. Также это касается введения цифровых пропусков в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, объяснил Песков.

