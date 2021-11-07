Российский врач оценила эффект новых препаратов против тяжелой формы COVID-19

Врач Мескина: препарат с моноклональными антителами можно ввести на ранних стадиях COVID

В препаратах против тяжелой формы COVID-19 имеются моноклональные антитела, которые воздействуют на спай-белок и препятствуют заражению. Об эффективности новых появившихся в России медикаментов рассказала «Вечерней Москве» врач-инфекционист Елена Мескина.

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Она пояснила, что данный препарат можно ввести в организм зараженного коронавирусом на самых ранних стадиях.

По словам Мескиной, медикаментозная профилактика может быть применена для защиты от коронавирусной инфекции в период временного запрета на укол — беременность, острые аллергические приступы, острая стадия хронического заболевания.

Если по каким-то причинам вакцинироваться запрещено, инфекционист рекомендовала воспользоваться химиопрофилактикой противовирусными препаратами. Мескина подчеркнула, что не стоит отказываться от ношения маски и социальной дистанции. По мнению врача, также важно обрабатывать руки и не посещать массовые мероприятия.

Ранее врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева объяснила, что симптом «ковидных пальцев», или «ложное обморожение», — неврологический симптом, при котором у пациента краснеют и отекают кончики пальцев рук и ног, они также покрываются пузырьками и гнойниками. По словам медика, картина в целом напоминает состояние обморожения, однако не приносит людям дискомфорта.