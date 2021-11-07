Врач назвала предрасположенных к новому симптому коронавируса людей

Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева назвала предрасположенных к новому симптому коронавируса людей. Ее слова передает РБК.

Симптом «ковидных пальцев», или «ложное обморожение», — неврологический симптом, при котором у пациента краснеют и отекают кончики пальцев рук и ног, они также покрываются пузырьками и гнойниками. Картина в целом напоминает состояние обморожения, однако не приносит людям дискомфорта.

По словам Скорпилевой, данный симптом чаще встречается у людей с сосудистой патологией. Помимо этого, к нему предрасположены курильщики.

«Может наблюдаться покалывание пальцев, онемение, так называемая парестезия. (...) В целом кожные проявления (при коронавирусной инфекции — прим. «Ленты.ру») уже достаточно известны. Также хорошо известно про сыпь как один из симптомов проявления ковида», — пояснила экcперт.

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