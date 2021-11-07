Российский врач предупредила о проблемах с ПЦР-тестированием на коронавирус

Вероятность обнаружения COVID-19 в носоглотке при тестировании может снизиться на четвертый-пятый день, в связи с этим ПЦР-тест иногда дает отрицательный результат во время болезни. Об этих проблемах предупредила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, сообщает Ura.ru.

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Врач пояснила, что при этом респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре.

Ранее член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию в России.

По словам врача, в условиях распространения дельта-штамма коронавируса важно, чтобы привилось около 80 процентов населения. По состоянию на 5 ноября, как следует из данных оперативного штаба, коллективный иммунитет в России составляет 48 процентов.