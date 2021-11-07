В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный тест при COVID-19

Врач Пшеничная: шанс обнаружить COVID-19 в носоглотке снижается на 4-5-й день болезни

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная объяснили, почему нередко при коронавирусе тест на наличие инфекции дает отрицательный результат. По ее словам, это связано с течением болезни, сообщает РИА Новости.

Врач объяснила, что шанс обнаружить COVID-19 зависит от длительности болезни.

«После 4-5-го дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат», — подчеркнула Пшеничная.

Ранее генетик Андрей Исаев посоветовал выборочно тестировать сотрудников компаний на коронавирус методом ПЦР. По его мнению, экспресс-исследования на наличие инфекции не могут стать полноценной альтернативой ПЦР-тестированию.

Специалист считает, что для эффективной борьбы с заболеваемостью коронавирусом необходимо выборочно проверять работников в коллективах на наличие инфекции. «Этот метод был эффективен, но летом от него отказались», — посетовал Исаев.