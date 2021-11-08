Гинцбург назвал достаточный для защиты от COVID-19 уровень антител

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл уровень антител, достаточный для защиты от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью изданию «Известия».

Гинцбург отметил, что, согласно исследованию центра Гамалеи, проведенному совместно с департаментом здравоохранения Москвы, 300 антител в международных единицах полностью защищают от дельта-штамма COVID-19. По его словам, если у человека меньше, то ему следует вакцинироваться «Спутником Лайт». Глава центра также добавил, что если после прививки «Лайтом» у пациента всего 350-400 антител, то стоит вакцинироваться вторым компонентом «Спутника V». «Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», — резюмировал он.

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Отмечается, что недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ввела термин «нейтрализующие единицы антител» (banding antibody units) для упрощения процесса определения количества антител у человека. Каждая фирма, выпускающая свою систему их подсчета, обязана будет ввести метод пересчета на единицы ВОЗ.

«И теперь нужно сравнивать по международным единицам, а не по титрам, как мы с вами когда-то делали, и не по коэффициенту позитивности», — пояснил Гинцбург.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский допустил, что в России может появиться штамм коронавируса, который будет обладать способностью уходить от существующих вакцин. Вирусолог отметил, что новый вариант может возникнуть в любой стране, где много случаев заражения COVID-19. Он подчеркнул, что предсказать свойства такого штамма очень сложно. Например, это может быть уходящий от вакцин штамм, объяснил эксперт. При этом Аграновский заметил, что пока доминирует дельта-штамм вируса, что создает препятствие для появления новых вариантов.

