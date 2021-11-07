Россиянам дали советы по возвращению памяти после коронавируса

Из-за снижения уровня кислорода при коронавирусе, а также из-за проникновения его в мозг, переболевшие инфекцией часто жалуются на проблемы с памятью. Врач-терапевт Елена Черненко дала россиянам советы, как быстрее восстановить когнитивные функции. Ее слова приводит «Пятый канал».

Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются те, у кого при COVID-19 наблюдалось большое поражение легких, а сатурация крови падала ниже 95 процентов. Вторая причина, по которой может ухудшаться память — это проникновение коронавируса в головной мозг. Черненко отметила, что с этим связаны различные процессы, которые пока специалистами не изучены.

«Как правило, в молодом возрасте это не опасно, и здоровье достаточно быстро восстанавливается. Однако, чем старше возраст, тем медленнее будет идти восстановление когнитивных функций», — пояснила терапевт.

Чтобы тренировать память, врач дала несколько советов. Один из них — разгадывание кроссвордов. Метод хорошо подойдет тем, кто никогда не решал их. Что касается любителей головоломок, им терапевт рекомендовала перейти на новый вид кроссвордов. Другой совет — переложить привычные вещи с одного места на другое: мозгу придется запоминать, где они находится, и таким образом тренироваться. Наконец, Черненко посоветовала изучать языки. В частности, хорошей тренировкой станет запоминание новых иностранных слов.

«Следите за своим сном, за артериальным давлением и за уровнем холестерина — это также поможет сохранить вашу память и необходимые функции», — заключила она.

Ранее дерматологи заявили, что почти у каждого пятого пациента, заразившегося COVID-19, наблюдаются кожные признаки болезни. В частности, у заболевших зафиксировали новый симптом — «ковидные пальцы», при котором кончики пальцев рук и ног краснеют, как при обморожении.