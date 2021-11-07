Назван новый кожный симптом коронавируса

Почти у 20 процентов пациентов, заболевших COVID-19, наблюдаются кожные симптомы болезни. В частности, у пациентов обнаружили новый признак — «ковидные пальцы». Они представляют собой участки покраснения и отека кончиков пальцев рук и ног, на которых стали появляться пузырьки и гнойники, напоминающие обморожение, пишут «Известия».

Эксперты «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке внесли ложное обморожение пальцев в список распространенных кожных проявлений коронавируса. Этот признак назвали связанным с поражением сосудов.

«По внешнему виду такая патология похожа на обморожение или травму, хотя пациенты отрицают такие повреждения», — подчеркивают медики.

Руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина заявила, что «ковидные пальцы» наиболее часто встречаются у детей и подростков, однако наблюдаются и у взрослых. Она заявила, что этот симптом возникает из-за реакции иммунной системы и дисфункции эндотелия — клеток, создающих внутреннюю оболочку сосудов.

«Эндотелиальные клетки создают барьер между кровью и тканями, синтезируют и выделяют большое количество биологически активных веществ. Именно дисфункцией эндотелия объясняется частота тромбозов, а также высокий риск осложнений для людей с сердечно-сосудистой патологией и высоким уровнем холестерина», — объяснила Петина.

Врач-дерматолог Татьяна Сулима добавила, что высыпания на коже служат признаком ранней формы заболевания, когда пациент о нем не подозревает. При коронавирусе она посоветовала обращать внимание на пальцы рук и ног, поскольку они могут изменить цвет.

Заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского Университета Ольга Олисова заявила, что нередко именно после перенесенного коронавируса кожные заболевания дебютируют. При самом COVID-19 наблюдается псориаз, атопический дерматит, пузырчатка истинная, экзема и другие недуги, которые впоследствии обостряются и «протекают очень тяжело».