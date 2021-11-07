Собянин сохранит ряд ограничений после окончания нерабочих дней в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании нерабочих дней в столице, однако отметил, что ситуация остается напряженной, поэтому ряд ограничений будет сохраняться и после 7 ноября. Его слова приводятся на официальном портале правительства Москвы.

«В частности, сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30 процентов своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет», — сообщил градоначальник. Кроме того, будет по-прежнему приостановлен бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте для соблюдающих домашний режим.

Сохранится также и ограничение на посещение театров и музеев города. Войти можно будет только при наличии QR-кода. Предъявлять их, а также носить защитные маски обязательно и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек.

Ранее Собянин рассказал о том, что ситуация с распространением коронавируса в столице, судя по динамике заболевания и госпитализаций, «более-менее» стабилизировалась. Глава города также отметил, что за прошедшую неделю снизилось число госпитализаций среди инфицированных коронавирусом.