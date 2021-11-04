Российский регион отменит большую часть введенных на нерабочие дни ограничений

В Ростовской области с 8 ноября отменят часть ограничений, действующих в нерабочие дни

В Ростовской области с 8 ноября отменят большую часть ограничений, введенных на период нерабочих дней. Об этом сообщил в четверг, 2 ноября, губернатор российского региона Василий Голубев на своей странице в Instagram.

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Он уточнил, что откроются кинотеатры, фитнес-центры, спортзалы и ледовые катки, бани, сауны, парикмахерские, стоматологические и ветеринарные клиники, а также другие общественные места. Тем не менее, полностью снять действующие коронавирусные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией не представляется возможным.

По этой причине часть ограничений все же останется. В частности, залы кинотеатров разрешено заполнять только на наполовину.

«С 8 ноября в Ростовской области в полном объеме возобновляется работа предприятий общественного питания. Часы их работы установлены с 06:00 до 21:00», — добавил глава региона, но уточнил, что пускать совершеннолетних посетителей туда будут только по QR-коду, подтверждающему факт вакцинации или перенесенного заболевания.

27 октября власти Ростовской области приняли решение закрыть ряд непродовольственных магазинов с 28 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19. Исключение было сделано только для торговых точек, продающих товары первой необходимости, аптек и объектов, оказывающих услуги связи.