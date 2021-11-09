В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городского Роспотребнадзора.

Постановление подписала главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова.

В опубликованном документе среди хронических названы заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (диабет, ожирение). Первый компонент вакцины этим группам населения нужно будет ввести до 15 декабря, второй — до 15 января 2022 года.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились 62 миллиона человек. Он отметил, что за последние две недели в России было израсходовано свыше 7 миллионов комплектов вакцин. В настоящее время около 1,3 миллиона зараженных коронавирусом находятся под наблюдением врачей.