В Петербурге объяснили обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет

Главный государственный санитарный врач Петербурга, руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» объяснила, чем обусловлено введение обязательной вакцинации от коронавируса жителей старше 60 лет.

По словам Башкетовой, обязательную вакцинацию от COVID-19 должны пройти жители города, которые наиболее уязвимы перед вирусом. Специалист добавила, что среди умерших от коронавируса в Петербурге 80 процентов составляют люди в возрасте от 60 лет и старше.

«На сегодняшний день мы видим, что из взрослого совокупного населения болеют, преимущественно, лица 60 лет и старше… Более того, лица 60 лет и старше… уже имеют определенные хронические заболевания, и эти хронические заболевания как раз усугубляют течение коронавирусной инфекции», — подчеркнула санитарный врач Петербурга.

Ранее правительство России внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов в некоторых видах транспорта и в общественных местах. В Госдуме такую меру посчитали необходимой. При введении QR-кодов в транспорте и общественных местах в России введут переходный период, который продлится до 1 февраля 2022 года.

10 ноября власти Петербурга утвердили постановление об обязательной вакцинации жителей старше 60 лет. Прививку от коронавируса также обязали сделать работников промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий. При этом отказаться от вакцинации могут граждане, у которых есть противопоказания, установленные врачами. Обязательную вакцинацию жителей старше 60 лет также ввели в Краснодарском крае.