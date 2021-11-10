Голикова назвала три региона с самой высокой заболеваемостью COVID-19 в России

В России 30 процентов заболеваемости COVID-19 приходится на крупные регионы. Об этом на совещании президента России Владимира Путина с правительством заявила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее слова передает РИА Новости.

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По ее словам, на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург приходится 30 процентов от общей заболеваемости COVID-19 в России. Остальные 70 процентов приходится на другие регионы страны.

По данным оперштаба, в Москве за все время пандемии коронавируса выявили 1 875 820 случаев коронавируса, за последние 24 часа — 3927 случаев. В Московской области за пандемию зарегистрировали 547 843 случая COVID-19, за минувшие сутки — 2649. В Санкт-Петербурге за прошедшее с начала пандемии время зафиксировали 738 681 случай коронавируса, а за прошедшие сутки — 2942.

В России второй день подряд обновился рекорд по смертям пациентов с COVID-19. За сутки по стране впервые выявили 1239 смертей. Днем ранее в России зарегистрировали 1211 летальных исхода.