В России второй день подряд обновился рекорд по смертям пациентов с COVID-19

В России выявили 1239 смертей пациентов с COVID-19, это новый максимум с начала пандемии

В России за последние сутки впервые выявили 1239 смертей пациентов с COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии. Соответствующие данные опубликованы в среду, 10 ноября, в Telegram-канале оперштаба по борьбе с инфекцией.

1 239 смертей пациентов с COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее, 9 ноября, были зарегистрированы рекордные 1211 летальных исходов. Таким образом, этот показатель обновляет максимальные значения второй день подряд. Всего с начала пандемии умерли 250 454 человека.

Больше всего смертей зафиксировано в Москве — скончались 98 зараженных коронавирусом. В Санкт-Петербурге умерли 82 человека, в Московской области — 55.

В России за минувшие сутки выявили 38 058 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 8 911 713.

