В России выявили 38 058 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки выявили 38 058 новых случаев коронавируса, это минимум с 27 октября. Таким образом, общее число заражений по стране с начала пандемии составило 8 911 713. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 10 ноября.

38 058 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 39 160 случаев заражения.

Больше всего заражений выявили в Москве (3927), Санкт-Петербурге (2942) и в Московской области (2649). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (16 случаев), Чукотском автономном округе (18 случаев) и в Магаданской области (35 случаев).

За сутки скончались 1 239 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 250 454 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 34 565, общий — 7 654 161.

По состоянию на 5 ноября, уровень коллективного иммунитета в России возрос до 48 процентов. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 60 004 358 человек, двумя — 57 256 745 человек.