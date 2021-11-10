В России появится препарат из антител для лечения пациентов с COVID-19

Глава центра Гамалеи Гинцбург сообщил о разработке лекарства из антител для больных COVID

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил в беседе с РИА Новости, что в России разрабатывают лекарство из антител для лечения пациентов с COVID-19.

«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», — сказал глава центра Гамалеи.

По словам Гинцбурга, клинические испытания препарата для больных коронавирусом начнутся в январе, в течение трех-четырех месяцев они завершатся.

Ранее Гинцбург на основании исследования, проведенного совместно с департаментом здравоохранения Москвы, сообщил, что для полной защиты от штамма дельта необходимо 300 антител в международных единицах. Он отметил также, что если этот показатель ниже, то нужно вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт».

По данным оперштаба на 9 ноября, за прошедшие сутки в России выявили 39 160 случаев коронавируса. Общее число заражений по стране за все время составило 8 873 655.