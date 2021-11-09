В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых

В России продолжается рост заболеваемости COVID-19 среди граждан старше 60 лет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания координационного совета, передает РИА Новости.
Глава ведомства отметила, что заболеваемость растет только среди пожилого населения. При этом среди подростков и детей идет снижение заболеваемости, а среди категории населения от 18 до 49 лет рост заболеваемости остановился.
«Единственным способом противодействия распространения остается вакцинация. И возможности для этого все есть», — напомнила она.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о результатах нерабочих дней. По его мнению, данная мера позволила преломить ситуацию с коронавирусом в стране.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за минувшие сутки выявили 39 160 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заражений с начала пандемии достигло 8 873 655.