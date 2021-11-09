В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых

В России продолжается рост заболеваемости COVID-19 среди граждан старше 60 лет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания координационного совета, передает РИА Новости.

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Глава ведомства отметила, что заболеваемость растет только среди пожилого населения. При этом среди подростков и детей идет снижение заболеваемости, а среди категории населения от 18 до 49 лет рост заболеваемости остановился.

«Единственным способом противодействия распространения остается вакцинация. И возможности для этого все есть», — напомнила она.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о результатах нерабочих дней. По его мнению, данная мера позволила преломить ситуацию с коронавирусом в стране.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за минувшие сутки выявили 39 160 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заражений с начала пандемии достигло 8 873 655.