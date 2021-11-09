В России рассказали об исследованиях лекарства против COVID-19

Лекарство против коронавируса «Мир-19» завершает вторую фазу клинических исследований, об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на X юбилейной международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика - 2021», сообщает ТАСС.

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Она напомнила, что «Мир-19» относится к группе этиотропных противовирусных препаратов. Он предназначен для профилактики или лечения COVID-19 через ингаляционное или интраназальное введение.

Скворцова заверила, что препарат безопасен и не влияет на человеческий геном и иммунитет. В то же время «Мир-19» предотвращает самые тяжелые формы развития коронавируса.

Ранее в России создали собственное лекарство от коронавируса— инновирон, разработчиком препарата выступила компания «Валента Фарм». Специалисты провели вторую фазу испытаний препарата еще в июне. В конце октября этого года были направлены документы для регистрации разработки.