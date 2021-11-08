В России создали собственное лекарство от COVID-19

В России создали собственное лекарство от коронавируса— инновирон, разработчиком препарата выступила компания «Валента Фарм», сообщает «Коммерсантъ».

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Специалисты провели вторую фазу испытаний препарата еще в июне. В конце октября этого года были направлены документы для регистрации разработки.

«Валента Фарм» и ранее делала попытки создать препарат от коронавируса. По информации «Ъ», испытания проходил ингавирин, однако результаты были не такими успешными.

На минувшей неделе в Британии объявили о регистрации первого лекарства в мире от COVID-19 — молнупиравира от компании Merck. Кроме того, Pfizer заявила о собственной разработке — покславир. Эти препараты действуют на ферменты коронавируса, блокируя их.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказал, что у острых респираторных вирусных инфекций и COVID-19 нет отличий между симптомами, уточнить заболевание можно только с помощью тестирования.