Россиянам рассказали об отличии симптомов коронавируса и ОРВИ

Вирусолог Нетесов заявил, что отличить ОРВИ от COVID-19 можно только с помощью тестов

У острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и COVID-19 нет отличий между симптомами, уточнить заболевание можно только с помощью тестирования. Об этом заявил вирусолог Сергей Нетесов в интервью News.ru.

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Специалист уточнил, что коронавирус имеет ту же природу, что и ОРВИ. Диагноз ставится после того, как будут готовы ПЦР-тесты, тесты на антитела класса IgA и антитела класса IgM.

«На глаз их не различить. По симптоматике, если кто-то говорит, что он умеет отличать — это человек очень самоуверенный», — объяснил Нетесов.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Бабак сравнил сочетание COVID-19 и болезней легких с «атомной бомбой», которая взрывается в организме человека. По его словам, если вирус будет накладываться на другие болезни органов, в частности легких, то его опасность повышается во много раз.

