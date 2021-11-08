Врач предупредил об «атомной бомбе» при сочетании COVID-19 с другими болезнями

Врач-пульмонолог Сергей Бабак сравнил сочетание COVID-19 и болезней легких с «атомной бомбой», которая взрывается в организме человека. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

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Бабак объяснил, что коронавирус в первую очередь поражает именно легкие, и если вирус накладывается на другие тяжелые болезни этого органа, то опасность повышается во много раз. Он отметил, что есть такая болезнь как идиопатический легочный фиброз (ИЛФ), проявляющаяся у людей в возрасте 70 лет и старше, при которой легкие «сморщиваются». На фоне коронавирусной инфекции происходят те же самые процессы в легких, добавил пульмонолог. Отмечается, что риск развития данного заболевания увеличивается при курении.

Помимо этого, врач рассказал, что еще есть хроническая обструктивная болезнь легких, которая также проявляется у курильщиков. Он отметил, что совмещение этих заболеваний с COVID-19 сравнимо со взрывом в теле человека.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский допустил, что в России может появиться штамм коронавируса, который будет обладать способностью уходить от существующих вакцин. Вирусолог отметил, что новый вариант может возникнуть в любой стране, где много случаев заражения COVID-19. Он подчеркнул, что предсказать свойства такого штамма очень сложно. Например, это может быть уходящий от вакцин штамм, объяснил эксперт. При этом Аграновский заметил, что пока доминирует дельта-штамм вируса, что создает препятствие для появления новых вариантов.

