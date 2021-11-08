В Госдуме прокомментировали высказывание вирусолога о принудительной вакцинации

Введение принудительной вакцинации никак не повлияет на статистику по COVID-19 в России. Необходимо действовать другими методами, прокомментировал высказывание вирусолога Петра Чумакова член комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, методы вирусолога нужно раскрыть. В настоящее время задействованы почти все механизмы, за исключением введения так называемой принудительной вакцинации на федеральном уровне.
«На мой взгляд, она уже ничего не решит, потому что те категории, которые попадают под такую обязательную вакцинацию, фактически уже вакцинированы где-то на 80 процентов, где-то чуть больше, где-то чуть меньше», — заключил Куринный.
Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию в России. Известный вирусолог отметил низкий уровень вакцинации и заявил, что «про это надо кричать». Вместе с тем он добавил, что в условиях распространения дельта-штамма коронавируса необходимо, чтобы привилось порядка 80 процентов населения.