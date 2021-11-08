В Госдуме прокомментировали высказывание вирусолога о принудительной вакцинации

Депутат ГД Куринный: принудительная вакцинация не повлияет на статистику по коронавирусу

Введение принудительной вакцинации никак не повлияет на статистику по COVID-19 в России. Необходимо действовать другими методами, прокомментировал высказывание вирусолога Петра Чумакова член комитета Государственной Думы по охране здоровья Алексей Куринный в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, методы вирусолога нужно раскрыть. В настоящее время задействованы почти все механизмы, за исключением введения так называемой принудительной вакцинации на федеральном уровне.

Материалы по теме В Москве начались нерабочие дни. Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября? «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?

«На мой взгляд, она уже ничего не решит, потому что те категории, которые попадают под такую обязательную вакцинацию, фактически уже вакцинированы где-то на 80 процентов, где-то чуть больше, где-то чуть меньше», — заключил Куринный.

Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков выступил за принудительную вакцинацию в России. Известный вирусолог отметил низкий уровень вакцинации и заявил, что «про это надо кричать». Вместе с тем он добавил, что в условиях распространения дельта-штамма коронавируса необходимо, чтобы привилось порядка 80 процентов населения.