Вирусолог разрешил употреблять алкоголь после вакцинации от COVID-19

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал Ura.ru, что прошедшим вакцинацию от коронавирусной инфекции людям разрешено употреблять алкоголь.

По его словам, прием вакцинированными от COVID-19 обычной дозы алкоголя, равный двум бокалам вина, не наносит никакого вреда здоровью. Он отметил, что иммунная система работает независимо от этих факторов, но предостерег от употребления больших доз спиртного, поскольку это может оказать влияние на эффективность вакцины.

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«Алкоголь в основном влияет на мозг, потому что меняется поведение. Немного на печень влияет. Но некоторая тактичность проявляется в отношении тканей. Если вы большую дозу примете, то это, конечно, и на иммунную систему окажет влияние. Но умеренные дозы никак не повлияют на эффективность вакцинации», — пояснил вирусолог.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в свою очередь посоветовал первое время после прививки от COVID-19 воздержаться от распития крепких алкогольных напитков. Он отметил, что речь не идет о том, что у пьющих людей иммунитет не сформируется в принципе, однако при воздержании от спиртного он сформируется лучше, а также повысится вероятность того, что у человека в организме окажется больше антител.

Ранее международная группа исследователей выделила пять генов, которые более активны у молодых людей с тяжелыми симптомами COVID-19, чем у людей с менее серьезными симптомами. Один из них — ADAM9 —оказался наиболее распространенным.