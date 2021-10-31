Названы необычные симптомы постковидного синдрома после «дельта»-штамма

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью РИА Новости назвала необычные последствия, с которыми сталкиваются люди, переболевшие «дельта»-штаммом коронавируса.

По ее словам, в последнее время врачи стали чаще фиксировать более выраженную утомляемость, изменение голоса, нарушения памяти, снижение когнитивных функций — сообразительности, способности участвовать в рабочих процессах — а также нарушения слуха и желудочно-кишечные расстройства. Кроме того, более выражено стало поражение легких и сердца, а также возросла восприимчивость к другим инфекциям.

Эпидемиолог отметила, что постковидный синдром может развиться даже у тех, кто переболел в легкой форме. По словам Руженцовой, при легком течении болезни люди, как правило, не обращаются за медицинской помощью, из-за чего могут проявиться симптомы. При этом, чем тяжелее протекает заболевание, тем ярче они выражены.

Ранее врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков оценил скорость развития тяжелой формы COVID-19. По его словам, при наихудшем варианте форма коронавируса с тяжелым поражением легких может развиться через 3-5 дней после появления первых симптомов высокой лихорадки. Это связано с появлением новых штаммов вируса, в том числе индийского «дельта»-штамма. Пульмонолог также связал ход развития болезни с состоянием иммунной системы человека и его хроническими заболеваниями.

