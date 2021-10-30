Пульмонолог оценил скорость развития тяжелой формы коронавируса

Врач-терапевт, пульмонолог, работающий в красной зоне, Алексей Никишенков оценил скорость развития тяжелой формы COVID-19. Об этом он рассказал ТАСС.

По его словам, при наихудшем варианте форма коронавируса с тяжелым поражением легких может развиться через 3-5 дней после появления первых симптомов высокой лихорадки. Врач объяснил, что это связано с появлением новых штаммов вируса, в том числе индийского «дельта»-штамма. Пульмонолог также связал ход развития болезни с состоянием иммунной системы человека и его хроническим заболеваниями. «Например, ожирение, сахарный диабет и пожилой возраст - это наихудшее сочетание для коронавирусной инфекции», — добавил он.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему у привитых от коронавируса граждан существует вероятность заболеть. Как пояснил Гинцбург, те, кто сделал прививку, заражаются, потому что при «дельта»-варианте клетки памяти не успевают сработать вовремя. «"Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — рассказал он.

